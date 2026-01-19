Alstom reçoit une commande de SNCF Voyageurs pour 15 TGV
Dix des 14 sites français d'Alstom seront impliqués dans le projet et les livraisons sont attendues en 2029. Cette commande porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de TGV, qui correspond aux besoins de circulation européenne.
L'équipementier de transport précise que cette levée de tranche optionnelle de son contrat de partenariat d'innovation Avelia Horizon avec SNCF Voyageurs est la 4e de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse.
Elle complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l'exploitation commerciale en France et 15 en Europe, ainsi que les 30 commandés par Eurostar en octobre dernier, portant ainsi le total du contrat à 160 trains.
