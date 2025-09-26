 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 852,95
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom reçoit une commande d'environ €475 mlns d'un client européen
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 08:07

Alstom ALSO.PA a annoncé vendredi avoir reçu une commande d'environ 475 millions d'euros de la part d'un client européen dont l'identité n'a pas été révélée.

La commande, qui porte sur la fourniture de matériel roulant, sera enregistrée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025/26 d'Alstom, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
22,2100 EUR Euronext Paris +3,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien président Nicolas Sarkozy, accompagné de son épouse Carla Bruni, quitte le tribunal de Paris après le verdict du procès libyen pour financement illégal de sa campagne de 2007, le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Condamnation de Sarkozy: la presse réagit à un "jugement historique"
    information fournie par AFP 26.09.2025 08:55 

    "Putain cinq ans!", "Le coup de grâce": la presse française et internationale relève que la condamnation jeudi de l'ex-président Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison marque une "première historique" dans un pays en plein flottement politique. "Nicolas Sarkozy a ... Lire la suite

  • ( AFP / ANNA KURTH )
    Claire's France échappe pour l'heure à la liquidation judiciaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 08:48 

    Le tribunal des activités économiques de Paris a maintenu jeudi la filiale française de l'enseigne de bijoux à petits prix Claire's en redressement judiciaire après que trois entreprises ont déposé une offre de reprise jugée "très minimalistes" par les avocats ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le vert, une salve douanière de Trump au centre de l'attention (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.09.2025 08:47 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, les marchés analysant les dernières nouvelles du front commercial, après une nouvelle salve de droits de douane américains annoncés jeudi et alors que les investisseurs ... Lire la suite

  • L'illustration montre un smartphone avec le logo de Prosus.
    OLX (Prosus) va racheter La Centrale pour €1,1 md
    information fournie par Reuters 26.09.2025 08:47 

    Prosus va racheter le site français d'annonces automobiles La Centrale pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX a déclaré vendredi le groupe néerlandais détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers. Prosus, basé à Amsterdam ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank