Alstom reçoit une commande d'environ €475 mlns d'un client européen

Alstom ALSO.PA a annoncé vendredi avoir reçu une commande d'environ 475 millions d'euros de la part d'un client européen dont l'identité n'a pas été révélée.

La commande, qui porte sur la fourniture de matériel roulant, sera enregistrée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025/26 d'Alstom, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)