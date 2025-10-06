Alstom reçoit un Brunel Award pour la modernisation des trains en Espagne
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:06
Lancé en 2021, le programme porte sur la rénovation de 22 rames afin de prolonger leur durée de vie de 15 ans et d'améliorer le confort des passagers. Le premier train rénové circule déjà sur la ligne Barcelone-Vallès depuis mars, et une deuxième rame doit entrer en service en novembre.
Les améliorations incluent un nouvel aménagement intérieur, un système d'information voyageurs modernisé, une vidéosurveillance avancée, des espaces accessibles, ainsi que de nouveaux équipements tels que ports USB et sièges repensés.
Cette distinction souligne l'expertise d'Alstom en matière de conception durable et d'innovation dans le secteur ferroviaire international.
