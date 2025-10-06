 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 955,93
-1,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom reçoit un Brunel Award pour la modernisation des trains en Espagne
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:06

Alstom annonce que son unité Services en Espagne a reçu le prestigieux Brunel Award, décerné par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et le Watford Group, pour le projet de modernisation des trains de la série 112 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Lancé en 2021, le programme porte sur la rénovation de 22 rames afin de prolonger leur durée de vie de 15 ans et d'améliorer le confort des passagers. Le premier train rénové circule déjà sur la ligne Barcelone-Vallès depuis mars, et une deuxième rame doit entrer en service en novembre.

Les améliorations incluent un nouvel aménagement intérieur, un système d'information voyageurs modernisé, une vidéosurveillance avancée, des espaces accessibles, ainsi que de nouveaux équipements tels que ports USB et sièges repensés.

Cette distinction souligne l'expertise d'Alstom en matière de conception durable et d'innovation dans le secteur ferroviaire international.

Valeurs associées

ALSTOM
21,7300 EUR Euronext Paris -2,95%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sébastien Lecornu s'exprime à l'Hôtel Matignon après avoir démissionné de ses fonctions de Premier ministre , le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    De la dissolution à la démission de Lecornu, des inédits à la chaîne
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:47 

    De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits. - Campagne électorale ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnairSébastien Lecornu à Matignon le 6 octobre 2025 ( POOL / Stephane Mahe )
    Le gouvernement Lecornu démissionne, la France s'enfonce dans la crise politique
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:40 

    Déflagration politique: quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Le locataire ... Lire la suite

  • Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de "réduire" à "conserver" Air Liquide. (crédit : Air Liquide)
    Les changements de recommandations : Air Liquide, Pluxee, Getlink
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:36 

    * AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 06.10.2025 11:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank