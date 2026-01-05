Alstom reçoit près de 2,5 milliards d'euros de commandes
05/01/2026
Dans le détail, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a été choisi pour fournir du matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliard d'euros.
Parallèlement, en Europe, la société a remporté une commande associée à un accord cadre pour la fourniture de matériel roulant pour un montant de 0,6 milliard d'euros.
Enfin, toujours en Europe et pour du matériel roulant ainsi que la maintenant associée, Alstom a obtenu un contrat d'environ 0,5 milliard d'euros.
