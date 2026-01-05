 Aller au contenu principal
Alstom reçoit près de 2,5 milliards d'euros de commandes
05/01/2026

Alstom a remporté trois commandes pour un montant total d'environ 2,5 milliards d'euros.

Dans le détail, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a été choisi pour fournir du matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliard d'euros.

Parallèlement, en Europe, la société a remporté une commande associée à un accord cadre pour la fourniture de matériel roulant pour un montant de 0,6 milliard d'euros.

Enfin, toujours en Europe et pour du matériel roulant ainsi que la maintenant associée, Alstom a obtenu un contrat d'environ 0,5 milliard d'euros.

ALSTOM
25,6900 EUR Euronext Paris 0,00%
