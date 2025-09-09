 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom : rechute sous les 20E malgré de beaux contrats
09/09/2025

(Zonebourse.com) - Alstom rechute sous les 20E malgré de beaux contrats en Nouvelle Zélande (annonce à peine saluée par le marché).
Le titre retrouvera du soutien dès 19,5E mais l'incapacité du titre à retrouver une dynamique haussière laisse craindre un affaiblissement en direction du plancher des 18,3E (comblement au passage du 'gap' des 18,47E du 23 juin).

Valeurs associées

ALSTOM
19,7200 EUR Euronext Paris -2,90%
