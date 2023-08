Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : rechute de -3% vers 26,65E information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Alstom rechute de -3% vers 26,65E et remettrait en cause sa tendance haussière sous 26E, c'est à dire le double support horizontal court terme et le support oblique moyen terme (3% de marge de sécurité).

La cassure des 25,75E validerait une configuration en triple-top sous 28E.



La situation se détériorerait franchement sous 24,7E, le plancher du 6 juillet et ex-'gap' du 24 mai, avec un nouvel objectif à 23,25E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.62%