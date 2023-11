Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: rechute au contact des 13E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Alstom rechute de -6%, au contact des 13E, ce qui efface tous ses gains depuis le 2 novembre.

Le cours se rapproche d'un comblement du 'gap' des 12,885E du 1er novembre, le palier de soutien suivant étant tout proche, à 12,75E (50% de retracement de la récente hausse).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.77%