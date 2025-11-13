Alstom réalise un résultat net part du Groupe de 220 ME au premier semestre
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:19
Le chiffre d'affaires de l'activité Matériel Roulant a atteint 4 665 millions d'euros, représentant une augmentation de 3 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, porté par une bonne performance en France, aux États-Unis et en Italie.
Le nombre de voitures produites a atteint 2 017 lors du premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26, globalement stable comparé à la même période lors de l'exercice fiscal précédent.
Le résultat d'exploitation d'Alstom avant amortissement et dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l'estimation de l'allocation du prix d'achat (APA) s'établit à 443 millions d'euros.
le résultat net part du Groupe s'élève à 220 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025/26, contre 53 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024/25.
Au niveau des perspectives pour l'exercice fiscal 2025/26, la direction s'attend à un ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l'activité Matériel Roulant.
Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 5 % (contre entre 3 % et 5 % précédemment), une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 7 % et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d'euros.
Sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d'euros de cash-flow libre.
Valeurs associées
|22,7500 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
A lire aussi
-
La Cour de cassation examinera le 3 décembre le pourvoi de l'animateur Jean-Marc Morandini contre sa condamnation pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire. L'animateur de télévision de 60 ans, ... Lire la suite
-
La cathédrale Notre-Dame de Paris fait sonner ses cloches durant plusieurs minutes pour commémorer les dix ans des attentats du 13-Novembre.
-
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
-
"On n'oublie pas" : des commémorations devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le Stade de France. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer