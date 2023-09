Alstom: propose bourses, stages et formations en Espagne information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:46

(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement de sa 11e édition du programme Alstom Talent Energy en Espagne.



Cette initiative s'adresse aussi bien aux étudiants de dernière année de licence ou de master qu'aux jeunes diplômés et combine une expérience académique et professionnelle pour former de jeunes talents du secteur ferroviaire.



Ce programme, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois, propose des bourses de formation post-universitaire et des stages professionnels sur les sites Alstom de Madrid et de Barcelone.



' Avec ce programme à succès, auquel plus de 300 diplômés ont déjà participé, nous offrons aux étudiants de dernière année et aux jeunes diplômés la possibilité de poursuivre leur développement personnel et professionnel au sein d'une entreprise mondiale comme Alstom', a commenté Stéphanie Burik, DRH d'Alstom pour l'Espagne et le Portugal.