Alstom prolonge sont contrat avec TransPennine Express au Royaume-Uni

(AOF) - Alstom a signé une extension de contrat de 10,4 millions de livres sterling avec l'opérateur de transport de passagers TransPennine Express pour la maintenance de sa flotte de trains de classe 397. Dans le cadre de ce contrat, Alstom continuera d'offrir des services de maintenance, de stabulation, d'entretien et de nettoyage pour les 12 rames automotrices électriques (EMU) à cinq voitures de classe 397 - connues sous le nom de Nova 2 - de TransPennine Express.

Le travail pour TransPennine Express continuera d'être effectué dans les Traincare Centres d'Alstom à Manchester et Glasgow, deux des cinq installations similaires que l'entreprise exploite le long de la West Coast Main Line.

Le contrat porte sur plus de 50 postes répartis sur les deux sites, notamment des responsables de production, des opérateurs de site et des opérateurs de circulation des trains.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.