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Alstom prolonge son contrat avec Metrolinx au Canada pour €800 mlns
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 08:47

Un train GO à Hamilton, Ontario, Canada

Un train GO à Hamilton, Ontario, Canada

Alstom a ​annoncé vendredi avoir prolongé son ​contrat d'exploitation ​et de ⁠maintenance avec Metrolinx, ‌l'agence publique de transport ​de ‌l'Ontario, au ⁠Canada, pour environ 800 millions ⁠d'euros.

Le ‌contrat, valable jusqu'en ⁠2031, ‌couvre ⁠l'exploitation et la maintenance ⁠des ‌réseaux GO Transit ​et ‌UP Express à Toronto, ​indique un ⁠communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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