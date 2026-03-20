Alstom prolonge son contrat avec Metrolinx au Canada pour €800 mlns

Un train GO à Hamilton, Ontario, Canada
Alstom a annoncé vendredi avoir prolongé son contrat d'exploitation et de maintenance avec Metrolinx, l'agence publique de transport de l'Ontario, au Canada, pour environ 800 millions d'euros.
Le contrat, valable jusqu'en 2031, couvre l'exploitation et la maintenance des réseaux GO Transit et UP Express à Toronto, indique un communiqué du groupe français.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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