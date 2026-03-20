information fournie par Reuters • 20/03/2026 à 08:47

Alstom prolonge son contrat avec Metrolinx au Canada pour €800 mlns

Un train GO à Hamilton, Ontario, Canada

Alstom a ​annoncé vendredi avoir prolongé son ​contrat d'exploitation ​et de ⁠maintenance avec Metrolinx, ‌l'agence publique de transport ​de ‌l'Ontario, au ⁠Canada, pour environ 800 millions ⁠d'euros.

Le ‌contrat, valable jusqu'en ⁠2031, ‌couvre ⁠l'exploitation et la maintenance ⁠des ‌réseaux GO Transit ​et ‌UP Express à Toronto, ​indique un ⁠communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)