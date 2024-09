Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: projet de transport ferroviaire autonome information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - Alstom a présenté à Salzgitter, en Allemagne, le projet ARTE (pour ' Autonomous Regional Train Evolution ').



Le projet ARTE est un projet de recherche conjoint d'Alstom, du Centre aérospatial allemand DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) et du département ' Exploitation et infrastructure ferroviaires ' de l'Université technique de Berlin.



Le projet vise à mettre en oeuvre une exploitation automatisée des trains (ATO, Automatic Train Operation) par le biais du système européen de contrôle des trains ETCS (European Train Control System), sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des équipements en bordure de voie.



'La conduite automatisée nécessite des systèmes de caméras pour la détection des obstacles et, en lieu et place d'un équipement ETCS au sol, un système de reconnaissance d'images approprié qui lit les signaux ferroviaires présents au bord de la voie' indique le groupe.



Aujourd'hui, à Salzgitter, une délégation de la presse internationale a pu parcourir quelques kilomètres en mode autonome, c'est-à-dire sans l'intervention d'un conducteur, et assister au téléguidage d'un train à l'aide d'une tablette.



' Dans un paysage des transports en constante évolution, la technologie sans conducteur est plus qu'une tendance, elle représente une révolution. Alors que les discussions portent souvent sur les voitures autonomes, le potentiel du transport ferroviaire autonome est tout aussi révolutionnaire ' a déclaré Florian Kittelmann, Directeur de la mobilité autonome chez Alstom.





