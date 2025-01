Alstom: projet de ligne de métro sans conducteur à Madrid information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:38









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé lundi avoir remporté un nouveau contrat avec le métro de Madrid, auquel il va fournir des technologies de signalisation permettant le déploiement de rames sans conducteur.



Aux termes de l'accord, le groupe français va faire de la ligne 6, connue pour être la plus fréquentée de la capitale espagnole avec près de 400.000 passagers transportés chaque jour sur une distance circulaire de 23,5 km et 28 stations desservies, une boucle entièrement automatisée.



Le projet, qui sera conduit par son centre d'excellence madrilène, prévoit le passage d'une exploitation semi-automatique des rames (GoA2) à des opérations totalement sans surveillance (GoA4).



Dans un communiqué, Alstom rappelle être le partenaire du métro de Madrid depuis une cinquante d'année, fournissant non seulement ses systèmes de signalisation mais aussi 85% de sa flotte de matériel actuelle, qu'il fabrique depuis son centre de Trapaga, près de Bilbao.





