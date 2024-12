Alstom: prix de design pour le MF19, futur métro parisien information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Alstom , aux côtés, d'Île-de-France Mobilités, de la RATP et de l'agence de design Avant-Première, indique avoir reçu le label Janus de l'Industrie, décerné par l'Institut Français du Design, pour le MF19, soit le métro de nouvelle génération.



Ce label récompense et valorise le travail collectif mené depuis cinq ans sur le design du métro MF19, un train modulable conçu pour 'répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui'.



Alstom précise que huit lignes de métro exploitées par la RATP (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13) vont bénéficier de ces nouvelles rames, qui remplaceront trois générations de métros, les MF67, MF77 et MF88.



Leur arrivée, prévue fin 2025 sur la ligne 10, s'inscrit dans une politique générale d'accélération de la modernisation du réseau de métro, souhaitée par l'autorité organisatrice.



Cette politique a permis d'enclencher des investissements sans précédent, à hauteur de près de 10 milliards d'euros d'ici 2035.









