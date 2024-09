Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: présentera ses nouveautés lors du salon InnoTrans information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Alstom présentera ses nouveautés à l'occasion d'InnoTrans 2024, soit le plus grand salon ferroviaire au monde qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2024 à Berlin.



L'entreprise mettra en avant trois défis majeurs pour la mobilité de demain, à savoir la décarbonation du ferroviaire sur l'ensemble du cycle de vie, l'amélioration de la performance des systèmes grâce à des technologies avancées (IA, maintenance prédictive, transport sans conducteur), et l'amélioration de l'expérience passager par des innovations sensorielles.



Alstom présentera également l'Avelia Horizon, son train à grande vitesse à deux niveaux, offrant le coût total de possession par siège le plus bas du marché.





Valeurs associées ALSTOM 16,34 EUR Euronext Paris -4,47%