Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom présente la première rame du RER Nouvelle Génération Reuters • 18/09/2020 à 14:25









18 septembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE RAME DU RER NOUVELLE GÉNÉRATION * COMMANDÉ PAR SNCF MOBILITÉS POUR LE COMPTE D'ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS, LE RER NOUVELLE GÉNÉRATION SERA LIVRÉ À PARTIR DE FIN 2021 * LE RER NOUVELLE GÉNÉRATION SERA LIVRÉ À PARTIR DE FIN 2021 POUR LA LIGNE D ET LA LIGNE E * LE NOUVEAU TRONÇON OUEST DU RER E QUI DOIT ÊTRE LIVRÉ FIN 2022 JUSQU'À NANTERRE, PUIS FIN 2024 JUSQU'À MANTES-LA-JOLIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.84%