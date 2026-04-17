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Alstom plonge en Bourse après un avertissement qui souligne les défis persistants du groupe
information fournie par Agefi Dow Jones 17/04/2026 à 11:58

alstom (Crédits: Flickr)

alstom (Crédits: Flickr)

Le titre Alstom dévisse vendredi à la Bourse de Paris, alors que l'équipementier ferroviaire a lancé un avertissement sur ses résultats 2025-2026 et renoncé à son objectif de génération de trésorerie, l'un des indicateurs clés du secteur.

Vers 11h50, le titre chutait de 29%, à 16,21 euros.

Dans un communiqué publié jeudi soir, Alstom a annoncé avoir réalisé une marge d'exploitation ajustée d'"environ 6%" au cours de l'exercice 2025-2026 clos fin mars, alors que son objectif était de 7%. "Certains grands projets de matériel roulant ont progressé plus lentement que prévu, pesant sur les marges et la trésorerie à court terme", a expliqué le groupe.

"En conséquence, l'objectif de cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d'euros sur les trois années allant de l'exercice 2024-2025 à 2026-2027 n'est pas maintenu. L'ambition à moyen terme d'une marge d'exploitation ajustée de 8% à 10 % ne sera pas atteinte à l'horizon de l'exercice 2026-2027", a souligné le groupe.

"Ces annonces sont décevantes mais certains acteurs du marché s'y attendaient (comme en témoigne le niveau élevé des positions courtes sur le titre)", soulignent les analystes de JPMorgan.

Cet avertissement souligne la complexité des grands projets d'Alstom, notamment dans les phases finales d'homologation des trains, mais il montre aussi clairement que le groupe doit améliorer l'exécution de ces contrats, commentent de leur côté les analystes de Jefferies.

+ Faible visibilité +

Alstom a précisé qu'il visait un free cash flow positif pour l'exercice en cours ainsi qu'une légère amélioration de sa marge opérationnelle ajustée, à environ 6,5%. Toutefois, la forte saisonnalité de l'activité entraînera une consommation de cash-flow libre d'environ 1,5 milliard d'euros au cours de la première moitié de l'exercice, a indiqué le groupe.

"C'est selon nous cet objectif de free cash flow, vague, qui va cristalliser les inquiétudes", affirment les analystes d'Oddo BHF. "Certes, l'arrivée d'un nouveau directeur général laissait craindre un ajustement des objectifs, mais ce dernier est d'une ampleur inédite et rouvre à nouveau une période de faible visibilité (et donc de forte volatilité du titre)", ajoutent-ils. La banque a abaissé vendredi son objectif de cours sur Alstom de 30 euros à 25 euros, tout en maintenant sa recommandation "surperformance".

Les analystes de Deutsche Bank ont quant à eux dégradé leur recommandation d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours de 23 euros, contre 31 euros précédemment. Même si le constructeur de trains dispose d'un potentiel de création de valeur à long terme, avec un carnet de commandes de plus de 100 milliards d'euros, cet avertissement "teste sévèrement la patience des investisseurs", estime l'intermédiaire financier.

Le nouveau directeur général d'Alstom, Martin Sion, qui a pris ses fonctions au début avril, a annoncé jeudi qu'il lançait "des actions immédiates afin de stabiliser la performance tout en préparant des évolutions opérationnelles plus profondes". Il devrait présenter une nouvelle feuille de route stratégique et de nouveaux objectifs financiers de moyen terme d'ici à la fin de l'année.

-François Schott, Agefi-Dow Jones, fschott@agefi.fr, ed: JDO - LBO

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Cette analyse a été élaborée par Agefi Dow Jones et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 11:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 17 avril 13:58

    Dommage Qu’ils ne savent pas vendre.

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