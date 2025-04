Alstom: plan d'investissements en France information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Alstom dévoile un plan d'investissements de plus de 150 millions d'euros sur ses sites français afin de répondre à la demande croissante du marché ferroviaire français et international, en particulier pour les trains à très grande vitesse.



En particulier, une nouvelle ligne d'assemblage pour les trains à très grande vitesse sera installée à Valenciennes Petite-Forêt, pour un coût de plus de 30 millions d'euros, et les lignes de chaudronnerie et d'assemblage à La Rochelle seront doublées.



Ces investissements seront assortis de l'embauche d'au moins 1000 personnes en France en 2025. Ces embauches et investissements permettront en outre de générer ou de sécuriser près de 2500 emplois auprès des fournisseurs français d'Alstom.





