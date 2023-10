Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: perspective de crédit abaissée chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 07:15









(CercleFinance.com) - Alstom indique que l'agence de notation Moody's Investors Service a décidé le 12 octobre de confirmer sa note d'émetteur long terme à 'Baa3', mais d'abaisser sa perspective de crédit de 'stable' à 'négative'.



Le groupe estime que le changement de perspective n'aura pas d'impact sur sa capacité à accéder au financement à court terme et à l'exécution des contrats, et réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une notation 'Investment Grade'.



Le 4 octobre dernier, l'équipementier de transport a confirmé ses objectifs à moyen terme en matière de croissance du chiffre d'affaires, de ratio 'commandes sur chiffre d'affaires', de rentabilité et de génération de cash.





