Alstom: partenariat stratégique avec M Reformer

(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir que sa filiale HELION Hydrogen Power, spécialisée dans les piles à combustible de forte puissance, a signé un partenariat stratégique avec M Reformer.



L'objectif est de démontrer la compatibilité des piles à combustible HELION avec l'hydrogène produit à partir du méthanol.



Dans ce cadre, HELION fournira une pile à combustible de 100 kW qui sera intégrée au système E-NOMAD de M Reformer. La démonstration se déroulera sur le site industriel de M Reformer à Molins de Rey, près de Barcelone.



Ce partenariat vise à promouvoir des solutions énergétiques durables en associant les piles à combustible à hydrogène aux reformeurs de méthanol.



Cette combinaison permet de produire de l'hydrogène de haute qualité, essentiel au bon fonctionnement des piles à combustible, tout en facilitant le stockage de l'énergie sous forme liquide.



Ensemble, HELION et M Reformer entendent démontrer la compatibilité de leurs technologies respectives, ouvrant la voie à de futures collaborations pour des applications stationnaires et mobiles.





