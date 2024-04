Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: ouvre un nouveau centre de maintenance en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier avoir achevé la construction du

'Alstom Grivita Depot' à Bucarest (Roumanie), soit une nouvelle installation dédiée à la maintenance et aux tests des trains et locomotives électriques.



Le site accueille d'ailleurs le premier des 37 trains interrégionaux Coradia Stream EMU en vue de lui faire passer les tests obligatoires avant sa certification.



Alstom a lancé une campagne active de recrutement pour ce nouveau centre de maintenance: une cinquantaine d'employés devrait rejoindre le projet et suivre une formation spécialisée.



' Ce nouveau dépôt souligne l'engagement durable d'Alstom sur le marché roumain et marque une étape importante alors que nous célébrons cette année notre 30e anniversaire dans le pays', a commenté Gabriel Stanciu, directeur général d'Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie.





