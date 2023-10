Alstom: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 12:01

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours inchangé de 32 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Moody's a confirmé la notation Baa3 sur Alstom mais avec une perspective abaissée à négative reflétant la marge de manoeuvre très limitée d'Alstom dans la catégorie Baa3.



Moody's pointe notamment 'la faiblesse des métriques de crédit', celles-ci étant impactées par le FCF négatif attendu au S1 et par la révision des prévisions de FCF pour l'exercice 23/24, qui devrait être négatif de l'ordre de -500 ME à -750 ME (contre légèrement positif dans la précédente estimation).



Oddo BHF comprend que l'agence Moody's parait prête à donner à Alstom quelques mois supplémentaires pour restaurer son bilan, sous réserve que ce dernier procède rapidement à des cessions (JV chinoises, activité signalisation fret US, etc).



Etant donné la pression actuelle sur Alstom (boursière notamment, crédit désormais), Oddo BHF s'attend à une réaction rapide du groupe et à la présentation d'un plan visant à renforcer le bilan.



Outre de possibles cessions, le groupe pourrait envisager d'autres mesures (entrée d'un actionnaire de long terme, convertible, etc).



' Une augmentation de capital, au regard du cours actuel, ne nous semble pas le plus probable à court terme', conclut l'analyste.