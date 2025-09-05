Alstom obtient la certification européenne ETCS pour ses locomotives Traxx Universal information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 12:07









(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé vendredi que l'Agence ferroviaire européenne (ERA) avait approuvé la version de son système embarqué ETCS dédié à ses locomotives Traxx Universal, ce qui va permettre aux transporteurs tchèques d'étendre leurs opérations transfrontalières.



Cette certification est synonyme d'interopérabilité complète de ces locomotives sur les corridors ferroviaires internationaux dans le cadre de la nouvelle norme 'ETCS Baseline 3' mise en place par le Système européen de contrôle des trains (ETCS).



Cette approbation représente un jalon important pour les opérateurs tchèques de fret, tels que RegioJet ou CD Cargo, qui exploitent des locomotives TRAXX et qui pourront être modernisées à l'aide de la version logicielle VR01.5.



Elle va notamment permettre de rouvrir des lignes de fret en Autriche, où seules les opérations ETCS sont autorisées.



'Le trafic transfrontalier est très important pour le transport de marchandises en Europe', a déclaré Dan Kurucz, directeur général d'Alstom pour la République tchèque et la Slovaquie.



'Avec la version pleinement approuvée VR01.5, nos clients peuvent continuer à exploiter des locomotives sur les corridors en Allemagne, Autriche, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Luxembourg, Hongrie, Croatie, Slovénie et Serbie', a-t-il ajouté.







