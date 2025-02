Alstom: nouvelle production pour le métro de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Alstom et Tisséo Collectivités ont organisé une visite sur le site Alstom de Tarbes où sont produits les production des coffres de traction du matériel roulant destiné à la Ligne C du métro de Toulouse.



L'assemblage du métro est en cours et la première rame arrivera au Centre d'Essais Ferroviaires de Valenciennes à début septembre 2025.



' Alstom se réjouit de voir débuter la production de ce nouveau matériel roulant. Ces nouvelles rames modernes et confortables représentent un atout considérable dans l'amélioration du réseau et de l'expérience voyageurs dans la Métropole de Toulouse ' a déclaré Frédéric Wiscart, Président d'Alstom France.





Valeurs associées ALSTOM 19,86 EUR Euronext Paris +3,41%