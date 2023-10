Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : nouvelle incursion sous les 13E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Alstom effectue une nouvelle incursion sous les 13E, la première ayant eu lieu le 6 octobre (12,52E au plus bas).

Après une chute de -50% en 3 mois, il n'est pas exclu d'aller au-delà de -60% et de tester 12E.





