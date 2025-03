Alstom: nouvelle commande de locomotives par CLIP Intermodal information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat avec CLIP Intermodal pour la livraison de locomotives multisystèmes Traxx de troisième génération.



La commande comprendra cinq locomotives qui seront homologuées pour être exploité en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie et en Hongrie.



Le matériel roulant sera fabriqué sur le site d'Alstom à Kassel, en Allemagne, tandis que les carrosseries des locomotives seront produites sur le site d'Alstom à Wrocław, en Pologne.



Le groupe avait déjà réalisé une première commande au premier trimestre 2024. Les deux sociétés avaient en effet déjà signé des contrats pour la livraison de 13 locomotives multisystèmes Traxx.



' Nous sommes convaincus que les locomotives Traxx renforceront la position de CLIP Intermodal et permettront de poursuivre son développement dynamique pour les transports européens à faibles émissions ', a déclaré Beata Rusinowicz, directrice générale d'Alstom en Pologne, en Ukraine et dans les États baltes.





