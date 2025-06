Alstom: modernise le système de signalisation de São Paulo information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Alstom annonce ce soir la signature d'un contrat avec ViaMobilidade, l'opérateur des lignes 8-Diamond et 9-Emerald de São Paulo, et avec le gouvernement de l'état de São Paulo.



Alstom mettra en oeuvre le premier système de signalisation ferroviaire associé au contrôle de vitesse fondé sur la norme ETCS de niveau 2 en Amérique latine.



La modernisation du système de signalisation s'étalera sur une période de six ans et débutera en juin 2025.



' Le système ETCS est une technologie de pointe, efficace et déjà éprouvée dans plusieurs villes européennes. Le système ETCS de niveau 2 permettra aux passagers des lignes 8-Diamond et 9-Emerald de voyager de manière plus efficace, plus sûre et plus confortable ', a déclaré Suely Sola, directrice générale d'Alstom Brésil et responsable de la signalisation et des infrastructures chez Alstom pour l'Amérique latine.





