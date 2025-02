Alstom: mise sur l'IA pour la maintenance ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Alstom annonce rejoindre des chercheurs, des ONG, des entreprises privées et des institutions publiques dans une Alliance mondiale pour l'IA et la démocratie afin de promouvoir une intelligence artificielle fiable et responsable dans l'industrie ferroviaire.



Lors du AI Action Summit à Paris, Alstom a présenté deux outils basés sur l'IA pour améliorer la maintenance ferroviaire : l'un prédit les pertes de communication radio entre trains et infrastructures, l'autre fournit un diagnostic rapide des pannes.



'Les outils d'IA peuvent être utilisés pour la maintenance prédictive ou corrective, comme notre système de prédiction des pannes radio, qui évite les interruptions de communication des trains en résolvant les problèmes avant qu'ils n'affectent les opérations ferroviaires', a souligné Pierre Eisenmann, architecte en chef des données et de l'IA chez Alstom.





Valeurs associées ALSTOM 20,64 EUR Euronext Paris +1,28%