Alstom met en service le premier métro MF19 sur la ligne 10 du métro parisien
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:32
Ce nouveau train, conçu et fabriqué par Alstom, se distingue par son confort accru (ventilation réfrigérée, éclairage LED, ports USB), son accessibilité renforcée et sa modularité (versions à 4 ou 5 voitures, conduite automatique ou manuelle).
Le système de contrôle de vitesse embarqué d'Alstom, conforme au programme Octys de la RATP, a été déployé avec succès sur la ligne 10 pour garantir sécurité et régularité.
Le projet mobilise 2 300 collaborateurs sur huit sites français, dont Valenciennes, Crespin et Villeurbanne, et s'inscrit dans la stratégie d'Alstom de modernisation durable des transports urbains.
