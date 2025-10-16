 Aller au contenu principal
Alstom met en service le premier métro MF19 sur la ligne 10 du métro parisien
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:32

Alstom annonce l'entrée en service du premier métro MF19 sur la ligne 10, marquant le lancement du renouvellement du matériel roulant du métro parisien. Financé à 100% par Île-de-France Mobilités et exploité par la RATP, le MF19 remplacera progressivement les rames de huit lignes (10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 et 7).

Ce nouveau train, conçu et fabriqué par Alstom, se distingue par son confort accru (ventilation réfrigérée, éclairage LED, ports USB), son accessibilité renforcée et sa modularité (versions à 4 ou 5 voitures, conduite automatique ou manuelle).

Le système de contrôle de vitesse embarqué d'Alstom, conforme au programme Octys de la RATP, a été déployé avec succès sur la ligne 10 pour garantir sécurité et régularité.

Le projet mobilise 2 300 collaborateurs sur huit sites français, dont Valenciennes, Crespin et Villeurbanne, et s'inscrit dans la stratégie d'Alstom de modernisation durable des transports urbains.

Valeurs associées

ALSTOM
22,320 EUR Euronext Paris +0,54%
