Alstom: Marcella Hoffmann, future DRH du groupe information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Marcella Hoffmann, en tant que Directrice des Ressources Humaines et membre du comité exécutif d'Alstom, à compter du 1er juillet 2025.



Elle succédera à Helen Bradley, qui quittera l'entreprise pour des raisons personnelles.



Marcella Hoffmann rejoint Alstom après avoir occupé le poste de vice-présidente exécutive des ressources humaines chez Airbus Defence and Space et de responsable des ressources humaines chez Airbus Allemagne.



Elle a plus de 20 ans d'expérience chez Airbus, où elle a dirigé les ressources humaines pour diverses fonctions, notamment l'ingénierie, la production, les ventes et les services clients.





