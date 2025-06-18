Alstom, Manelli Impresa et Hitachi Rail remportent le contrat de construction de la ligne de tramway T2 de Brescia

Alstom SA ALSO.PA :
* BRESCIA MOBILITÀ ATTRIBUE AU GROUPEMENT TEMPORAIRE D'ENTREPRISES DIRIGE PAR MANELLI IMPRESA AVEC HITACHI RAIL ET ALSTOM, LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY T2 DE BRESCIA
* ALSTOM SERA RESPONSABLE DE LA CONCEPTION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE, DE LA TRACTION ÉLECTRIQUE, DE LA LIGNE AÉRIENNE DE CONTACT, DU SYSTÈME DE SIGNALISATION AU SOL, DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DU SYSTÈME DE FEUX DE CIRCULATION
* LA COMMANDE A UNE VALEUR TOTALE DE 326 MILLIONS D'EUROS
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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