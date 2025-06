Alstom: livraison de trois rames Innovia APM à KLIA information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la livraison de trois rames Innovia APM R à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA).



Le système a été remis à Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) et devrait entrer en service commercial le 1er juillet 2025.



Le système de transport a une capacité allant jusqu'à 270 passagers par voyage. Il fonctionnera à l'aide de la nouvelle solution de signalisation Urbalis Flo. Cette solution de contrôle des trains basée sur les communications (CBTC) facilite les trajets sans conducteur.



Alstom a déjà fourni plus de 30 systèmes APM clés en main dans des aéroports du monde entier, transportant plus de 3 milliards de passagers.



Yann Maixandeau, directeur général d'Alstom pour Singapour et la Malaisie, a déclaré : ' KLIA joue un rôle central pour que la Malaisie reste à l'avant-garde du transport de classe mondiale. Cette étape importante témoigne de notre engagement indéfectible à améliorer l'infrastructure de la Malaisie et à soutenir le parcours de KLIA pour devenir un aéroport mondial de premier plan'.





