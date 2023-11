Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: livraison d'un premier tramway à Toronto information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé vendredi avoir livré le premier des 60 nouveaux véhicules légers sur rail (VLR) Flexity à plancher bas et zéro émission à laToronto Transit Commission(TTC) en tant que première étape dans l'exécution d'un contrat signé en juin2021.



Produits au Canada, ces véhicules doivent aider à améliorer l'expérience des usagers du transport en commun de Toronto et répondre à la croissance de la population dans la région.



Ces 60 nouveaux tramways viendront s'ajouter à une flotte de 204 VLR d'Alstom actuellement au service quotidien des Torontois.



'Près de 400 employés hautement qualifiés d'Alstom au Canada sont à l'oeuvre pour assurer une exécution sans faille du contrat jusqu'au début de 2025', souligne la firme tricolore.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.59%