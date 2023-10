Alstom: le train hydrogène fait ses preuves outre-Atlantique information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 17:36

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de la première démonstration nord-américaine de train à hydrogène.



Le Coradia iLint a transporté plus de 10 000 passagers, sur plus de 130 trajets cumulant 10 660 kilomètres au Québec cet été, de la mi-juin à la fin septembre.



'La démonstration a permis à notre partenaire ferroviaire d'économiser environ 8 400 litres de diesel et d'éviter l'émission de 22 tonnes de CO2 par rapport aux trains diesel qui desservent normalement cette ligne', indique la firme tricolore.



Par ailleurs, Alstom et ses partenaires ont accueilli 34 délégations commerciales, gouvernementales et réglementaires provenant de toute l'Amérique du Nord qui ont assisté à la mise en oeuvre de cette technologie de propulsion à hydrogène et noté les exigences nécessaires à sa mise en oeuvre plus large à travers l'Amérique du Nord.