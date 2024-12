Alstom: le RER NG entre en service sur la ligne D information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 13:52









(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'entrée en service commercial du RER NG (NG pour Nouvelle Génération) sur la ligne du RER D du réseau Île-de-France Mobilités.



Le RER NG accueille ses premiers passagers et se déploie progressivement sur la ligne du RER D depuis le 16 décembre 2024. Depuis le 15 décembre 2024, le RER NG assure également un service complet sur l'ensemble de la ligne du RER E.



' Le déploiement du RER NG sur la ligne du RER D marque une étape majeure pour le transport en Île-de-France et pour Alstom ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d'Alstom.



' Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux Franciliens un train moderne, confortable et performant qui transformera durablement la qualité de leurs déplacements '.





