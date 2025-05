Alstom: le projet de tramway à Philadelphie en phase finale information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le projet de livraison de 130 rames Citadis à SEPTA (soit l'autorité de transport public de la région de Philadelphie, en Pennsylvanie) entre dans sa phase finale de conception.



La revue de conception définitive est prévue à l'automne 2025, avant le début de la production à l'usine de Hornell.



Ce projet marque l'introduction de la gamme Citadis en Amérique du Nord et pourrait servir de modèle pour d'autres opportunités.



Une maquette de cabine et une demi-voiture ont été présentées à Philadelphie pour validation.



Dirigé par Mariana Duarte, ce chantier vise à moderniser le réseau ancien de tramways de Philadelphie, nécessitant une adaptation technique importante.



Alstom assure que les nouvelles rames offriront une accessibilité totale (plancher bas intégral, espaces dédiés, ports USB, système d'information audio-visuel), tout en intégrant des éléments esthétiques inspirés de l'identité historique de la ville.





