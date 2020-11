Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom lance une augmentation de capital pour le rachat de Bombardier Transport Reuters • 16/11/2020 à 08:47









PARIS, 16 novembre (Reuters) - Alstom ALSO.PA a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros destinée à financer l'acquisition de Bombardier Transport. L'opération se fera sur la base trois actions nouvelles pour 10 actions existantes au prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle et d'une valeur théorique du droit préférentiel de souscription ("DPS") à 2,90 euros, indique le groupe dans un communiqué. La période de souscription court du 19 au 30 novembre et la période de cotation du DPS, du 17 novembre au 26 novembre, ajoute le groupe. Le groupe de BTP Bouygues BOUY.PA , qui détient 9,7% d'Alstom, s'est engagé à participer à l'augmentation de capital, a précisé Alstom. "Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, dont le prix est attendu jusqu'à 5,3 milliards d'euros", souligne Alstom. Le groupe français, qui prévoit de finaliser au premier trimestre 2021 le rachat des activités ferroviaires de Bombardier BBDb.TO , a fait état la semaine dernière d'un redressement de son activité, qui avait été affectée au premier trimestre de son exercice fiscal par la crise du coronavirus. (Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.05% BOUYGUES Euronext Paris +0.69%