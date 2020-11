Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom lance son augmentation de capital dans le cadre du financement de l'acquisition de Bombardier Transport Reuters • 16/11/2020 à 08:04









16 novembre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * LANCE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D'UN MONTANT D'ENVIRON 2 MDS D'EUROS DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT * PARITÉ : 3 ACTIONS NOUVELLES POUR 10 ACTIONS EXISTANTES * PRIX DE SOUSCRIPTION : 29,50 EUROS PAR ACTION NOUVELLE, VALEUR THÉORIQUE DU DPS À 2,90 EUROS * PÉRIODE DE COTATION DES DPS : DU 17 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2020 INCLUS * LA RÉALISATION DE L'ACQUISITION EST ATTENDUE POUR LE T1 2021 * LA VALEUR THÉORIQUE DE L'ACTION EX-DROIT S'ÉLÈVE À 39,16 EUROS * CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL EST UNE COMPOSANTE DU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION COMPRENANT NOTAMMENT UNE LEVÉE DE CAPITAL TOTALE D'ENVIRON EUR 5 MDS, COMPOSÉE ÉGALEMENT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES À DES AFFILIÉS DE CDPQ ET BOMBARDIER INC., POUR DES MONTANTS MINIMUM RESPECTIFS DE EUR 2,63 MDS ET EUR 500 MLNS * UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE POUVANT S'ÉLEVER À ENVIRON 400 MILLIONS D'EUROS EST ÉGALEMENT ENVISAGÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris 0.00%