information fournie par Reuters • 23/12/2025 à 10:40

Alstom-L'usine de Crewe au Royaume-Uni remporte un contrat de £20 mlns pour la révision de bogies

Alstom SA ALSO.PA :

* L'USINE DE CREWE REMPORTE UN CONTRAT DE £20 MLNS POUR LA RÉVISION DES BOGIES DE LA CLASSE 465 AU ROYAUME-UNI

* LE CONTRAT PERMETTRA DE SOUTENIR 50 EMPLOIS QUALIFIÉS PENDANT DEUX ANS POUR LA RÉVISION DE 398 BOGIES

(Rédaction de Gdansk)