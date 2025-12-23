Alstom-L'usine de Crewe au Royaume-Uni remporte un contrat de £20 mlns pour la révision de bogies

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles, survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo-France. Le Tarn, l'Aveyron et la Lozère, également affectés par la pluie ...
Lire la suite
"Vieillot", "pas ergonomique", "parfois des bugs", "incomplet"... le dossier médical partagé (DMP), censé stocker toutes les informations médicales d'un assuré social, est l'une des cibles de la colère actuelle des médecins libéraux, mais l'administration promet ...
Lire la suite
La mobilisation des agriculteurs, opposés à la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touchant les bovins, faiblit à l'approche de Noël mais se maintient, majoritairement dans le Sud-Ouest, avec toujours quelques blocages et rassemblements ...
Lire la suite
(AOF) - Arkema a dévoilé un projet de cession de certaines de ses activités de modifiants chocs et agents de mise en œuvre, des additifs utilisés dans la fabrication de profilés, tubes et emballages PVC ainsi que de plastiques techniques, au groupe indien Praana. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer