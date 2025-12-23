 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom-L'usine de Crewe au Royaume-Uni remporte un contrat de £20 mlns pour la révision de bogies
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 10:40

Alstom SA ALSO.PA :

* L'USINE DE CREWE REMPORTE UN CONTRAT DE £20 MLNS POUR LA RÉVISION DES BOGIES DE LA CLASSE 465 AU ROYAUME-UNI

* LE CONTRAT PERMETTRA DE SOUTENIR 50 EMPLOIS QUALIFIÉS PENDANT DEUX ANS POUR LA RÉVISION DE 398 BOGIES

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
24,740 EUR Euronext Paris -0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank