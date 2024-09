Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: l'ambassadeur visite le chantier du Caire information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que l'ambassadeur britannique en Égypte, Gareth Bayley, a récemment visité le projet du nouveau monorail du Caire, fabriqué au Royaume-Uni.



Lors de cette visite, il a eu l'occasion d'effectuer un essai à bord d'une rame Innovia 300 et a exploré les installations d'Alstom avec des responsables égyptiens, dont le vice-ministre des Transports.



Ce projet, d'une valeur de 2,3 milliards de livres sterling, comprend l'assemblage de 272 voitures à Derby, ce qui marque la première exportation de matériel roulant britannique depuis 2008.



Le monorail vise à renforcer la mobilité durable en Égypte et a soutenu des centaines d'emplois au Royaume-Uni, tout en respectant les calendriers et les budgets prévus.





