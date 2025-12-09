 Aller au contenu principal
Alstom investit au Maroc pour produire des pupitres de conduite de trains
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:14

Alstom SA ALSO.PA :

* RENFORCE SON EMPREINTE INDUSTRIELLE AU MAROC AVEC UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LA FABRICATION DE PUPITRES DE CONDUITE DE TRAINS

* PLUS DE 200 NOUVEAUX EMPLOIS ATTENDUS

* UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DE 100 MILLIONS DE DIRHAMS

Texte original [https://tinyurl.com/3dk4wsfs] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
23,7500 EUR Euronext Paris +1,15%
