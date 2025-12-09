Alstom investit au Maroc pour produire des pupitres de conduite de trains

Alstom SA ALSO.PA :
* RENFORCE SON EMPREINTE INDUSTRIELLE AU MAROC AVEC UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LA FABRICATION DE PUPITRES DE CONDUITE DE TRAINS
* PLUS DE 200 NOUVEAUX EMPLOIS ATTENDUS
* UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DE 100 MILLIONS DE DIRHAMS
Texte original [https://tinyurl.com/3dk4wsfs] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
