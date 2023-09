Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: introduit un nouveau système de conduite autonome information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 12:33

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir développé TLS, soit un système présenté comme la première solution de véhicule autonome au monde certifiée selon les normes de sécurité les plus élevées, SIL4.



Jusqu'à présent, les constructeurs de véhicules autonomes avaient tendance à s'appuyer sur l'intelligence artificielle et les caméras pour reconnaître les couleurs des feux de circulation.



Il existe cependant des risques lorsque la caméra est obscurcie par le brouillard ou la poussière ou confuse par un autre objet vert, orange ou rouge. Dans ces circonstances, une sécurité à 100 % est impossible.



Prenant en compte ces éléments, le système développé par Alstom interagit directement avec les boitiers électroniques des feux de circulation afin d'identifier les signaux et changements de feux à venir et agir en conséquence.



Ce TLS est déjà en opération à Toulouse et a reçu la certification SIL4, démontrant le plus haut niveau de sécurité.