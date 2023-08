Alstom: inaugure un site à Astana, au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 12:02

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir inauguré un site à Astana (Kazakhstan) visant à produire et entretenir les bogies de tous types de véhicules ferroviaires tout au long de leur cycle de vie.



Pour rappel, un bogie est une sorte de chariot situé sous un véhicule ferroviaire, sur lequel sont fixés les essieux.



Ce nouveau centre s'étire sur plus de 8 000 m² et a nécessité plus de 15 ME d'investissement de la part d'Alstom.



La société assure que ses bogies sont 'très fiables', 'conçus pour résister à différentes conditions environnementales et climatiques' et 'recyclables à 98 %'.