Alstom inaugure un nouveau centre de maintenance à Crewe (UK)
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:45

Alstom annonce l'ouverture d'un nouvel atelier de révision et de réparation de composants ferroviaires à Crewe (Royaume-Uni), fruit d'un investissement de plusieurs millions de livres sterling. Ce site comprend une zone dédiée aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) ainsi que des bureaux modernisés respectant le patrimoine industriel du site.

L'investissement, de plus de 2 millions de livres, permet de doubler la capacité de traitement des unités HVAC, désormais portée à 35 par semaine, avec un objectif de 50 d'ici janvier.

Plus de 100 emplois qualifiés seront créés à terme. Steve Harvey, directeur des services UK et Irlande, souligne que cette expansion assure la pérennité des opérations et renforce la capacité à mieux servir les clients à travers le pays.

Le site de Crewe, ouvert en 1843, abrite également le centre d'excellence britannique d'Alstom pour la révision des bogies, roues et moteurs de traction, et produira bientôt ceux des trains à grande vitesse HS2.

Valeurs associées

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

