Alstom: inaugure la ligne Aqua du métro de Mumbai, en Inde

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce week-end que ses trains automatiques Metropolis, fabriqués en Inde, seront utilisés sur la ligne Aqua du métro de Mumbai, transportant plus de 1,6 million de passagers par jour.



Inaugurée le 5 octobre 2024 par le Premier ministre Narendra Modi, cette ligne de 33,5 km est la première ligne de métro souterraine de Mumbai.



Alstom a fourni 31 trains modernes de 8 wagons chacun, ainsi que des solutions de signalisation avancées basées sur la technologie CBTC.



Les trains, conçus pour maximiser l'espace et la sécurité, sont entièrement recyclables et visent à réduire les émissions et la pollution.





