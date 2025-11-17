Alstom inaugure la branche nord du REM de Montréal
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:25
S'ajoutant à la branche sud qui relie Brossard à la Gare centrale, cette nouvelle branche longue de 33 kilomètres ouvrira au public ce 17 novembre, ajoutant 14 nouvelles stations et 2 correspondances avec le métro souterrain.
Alstom a fourni au REM un système de métro entièrement automatisé et sans conducteur, incluant le matériel roulant et la signalisation. Il participe également à l'opération et à la maintenance du réseau prévu de 67 kilomètres pendant 30 ans.
Une fois achevé, le REM sera l'un des réseaux de transport automatisés les plus grands et les plus avancés au monde, avec 26 stations, reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest-de-l'Île et l'aéroport international Montréal-Trudeau.
Valeurs associées
|23,690 EUR
|Euronext Paris
|+4,13%
A lire aussi
-
Pluxee a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil. "À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer