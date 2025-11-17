 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 382,85
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom inaugure la branche nord du REM de Montréal
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:25

Alstom fait part de l'inauguration de la branche nord du Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, prolongeant ce système ferroviaire urbain automatisé entre la Gare centrale de Montréal et la municipalité de Deux-Montagnes, au Canada.

S'ajoutant à la branche sud qui relie Brossard à la Gare centrale, cette nouvelle branche longue de 33 kilomètres ouvrira au public ce 17 novembre, ajoutant 14 nouvelles stations et 2 correspondances avec le métro souterrain.

Alstom a fourni au REM un système de métro entièrement automatisé et sans conducteur, incluant le matériel roulant et la signalisation. Il participe également à l'opération et à la maintenance du réseau prévu de 67 kilomètres pendant 30 ans.

Une fois achevé, le REM sera l'un des réseaux de transport automatisés les plus grands et les plus avancés au monde, avec 26 stations, reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest-de-l'Île et l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Valeurs associées

ALSTOM
23,690 EUR Euronext Paris +4,13%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de Pluxee au siège social de l'entreprise à Paris
    Pluxee abaisse ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil
    information fournie par Reuters 17.11.2025 07:31 

    Pluxee a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil. "À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Attendre un test du support
    TECHNIP ENERGIES NV : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : Le mouvement reste haussier
    VALLOUREC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank