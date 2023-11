Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: inauguration du RER de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Alstom a inauguré lundi à Paris le RER NG, son train de nouvelle génération destiné aux lignes D et E du RER francilien.



Ces équipements plus spacieux, plus lumineux, plus performants, et spécifiquement conçu pour les zones denses, doivent permettre d'améliorer les conditions de voyage des centaines de milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour ces deux lignes.



Les nouvelles rames doivent être progressivement mises en service sur la ligne de RER E, avant d'être déployées sur l'ensemble du RER E, y compris la

nouvelle ligne jusqu'à Nanterre.



Ce nouveau matériel sera ensuite déployé fin 2024 sur le RER D.



Le train - conçu spécifiquement pour l'Ile-de-France - dispose de larges portes devant permettre une grande fluidité dans les entrées et sorties des voyageurs, avec des espaces de voyage distincts.



Il est par ailleurs doté de la climatisation, de sièges ergonomiques, d'un

éclairage LED adapté aux moments du voyage (jour/nuit/arrêts en gares), de prises USB et de nombreux écrans d'information.



Ce train de nouvelle génération doit également intégrer un tout nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains censé accroître la fréquence de circulation.



L'inauguration a eu lieu aujourd'hui en gare de Haussmann Saint-Lazare, à Paris, en présence d'élus et de voyageurs.





