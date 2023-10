Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: inauguration de RAPIDX en Inde information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'inauguration de RAPIDX le premier service ferroviaire régional à semi-grande vitesse de l'Inde.



La première phase, à savoir la section Duhai-Sahibabad (17 km) du corridor Delhi-Meerut, qui sera opérationnelle à partir du 21 octobre pour le grand public, marque également la première mondiale du système ETCS (European Train Control System) de niveau 3.



' Ce système contribuera non seulement à renforcer la sécurité des passagers, mais facilitera également l'interopérabilité, réduira les temps d'attente et améliorera l'efficacité du réseau ' indique le groupe.



Au cours des deux dernières années, les ingénieurs et concepteurs d'Alstom ont consacré un nombre considérable d'heures de travail au projet et effectué un grand nombre de tests afin de respecter les engagements pris auprès de la National Capital Region Transport Corporation dans le cadre de la phase I du projet (NCRTC). L'entreprise entend également respecter ses engagements de livraison d'ici 2025.



Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde, a déclaré : ' Grâce à sa rapidité et sa technologie avancée, RAPIDX offre une expérience unique pour les passagers indiens. Ce projet marque également la première mondiale de plusieurs nouvelles technologies de signalisation qui établiront de nouvelles références dans l'industrie ferroviaire à l'échelle mondiale. '





