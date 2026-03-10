 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom, Haulotte Group, OPmobility...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 10/03/2026 à 18:27

(AOF) - Alstom

Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros auprès de Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream. Cet accord constitue la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail à travers le pays.

Assystem

En 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 656,6 millions d'euros, soit une croissance de 7,4%, dont 4,5% en organique. L'activité nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé.

Colas

Colas indique que sa propre filiale américaine, Sully-Miller, réalisera l'extension d'un tronçon stratégique de l'Interstate 10 dans le comté de San Bernardino afin d'améliorer la fluidité du trafic et les performances logistiques de la région.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications annoncera ses résultats annuels.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle précisera ses résultats annuels.

Eurazeo

Le groupe d'investissement détaillera ses résultats annuels.

Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Dans un marché mondial de la nacelle qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'épidémie de Covid en 2020, Haulotte a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constant par rapport à 2024. Seule la zone Europe affiche une croissance de ses ventes (2%), tirée par des volumes positifs.

ID Logistics

Le spécialiste européen de la logistique contractuelle communiquera ses résultats annuels.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration rendra compte de ses résultats annuels.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes indiquera ses résultats annuels.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques précisera ses résultats annuels.

OPmobility

Le groupe spécialisé dans la mobilité durable et connectée ajuste l'organisation de son comité de direction afin de s'adapter aux transformations du marché et d'accélérer l'exécution de sa stratégie. Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.

Sergeferrari

Le spécialiste des toiles composites innovantes dévoilera ses résultats annuels.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique livrera ses résultats annuels.

Sword Group

La société dédiée à la transformation technologique et digitale annoncera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ALSTOM
24,800 EUR Euronext Paris +5,89%
ASSYSTEM
42,800 EUR Euronext Paris +0,59%
EKINOPS
2,060 EUR Euronext Paris +4,89%
ELIS
25,060 EUR Euronext Paris +2,70%
EURAZEO
44,960 EUR Euronext Paris +0,36%
GUERBET
12,560 EUR Euronext Paris +1,95%
HAULOTTE GROUP
2,100 EUR Euronext Paris +2,44%
ID LOGISTICS
382,500 EUR Euronext Paris +4,94%
MANITOU BF
20,900 EUR Euronext Paris +3,72%
NEURONES
35,000 EUR Euronext Paris +1,16%
OPMOBILITY
15,420 EUR Euronext Paris +3,91%
PARTOUCHE
17,850 EUR Euronext Paris 0,00%
SERGE FERRARI
7,480 EUR Euronext Paris +3,60%
SOGECLAIR
31,500 EUR Euronext Paris +2,61%
SWORD GROUP
31,250 EUR Euronext Paris +2,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank