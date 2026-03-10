Alstom, Haulotte Group, OPmobility...les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Alstom

Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros auprès de Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream. Cet accord constitue la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail à travers le pays.

Assystem

En 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 656,6 millions d'euros, soit une croissance de 7,4%, dont 4,5% en organique. L'activité nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé.

Colas

Colas indique que sa propre filiale américaine, Sully-Miller, réalisera l'extension d'un tronçon stratégique de l'Interstate 10 dans le comté de San Bernardino afin d'améliorer la fluidité du trafic et les performances logistiques de la région.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications annoncera ses résultats annuels.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle précisera ses résultats annuels.

Eurazeo

Le groupe d'investissement détaillera ses résultats annuels.

Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Dans un marché mondial de la nacelle qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'épidémie de Covid en 2020, Haulotte a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constant par rapport à 2024. Seule la zone Europe affiche une croissance de ses ventes (2%), tirée par des volumes positifs.

ID Logistics

Le spécialiste européen de la logistique contractuelle communiquera ses résultats annuels.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration rendra compte de ses résultats annuels.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes indiquera ses résultats annuels.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques précisera ses résultats annuels.

OPmobility

Le groupe spécialisé dans la mobilité durable et connectée ajuste l'organisation de son comité de direction afin de s'adapter aux transformations du marché et d'accélérer l'exécution de sa stratégie. Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.

Sergeferrari

Le spécialiste des toiles composites innovantes dévoilera ses résultats annuels.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique livrera ses résultats annuels.

Sword Group

La société dédiée à la transformation technologique et digitale annoncera ses résultats annuels.