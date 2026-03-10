Alstom, Haulotte Group, OPmobility...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Alstom
Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros auprès de Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream. Cet accord constitue la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail à travers le pays.
Assystem
En 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 656,6 millions d'euros, soit une croissance de 7,4%, dont 4,5% en organique. L'activité nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé.
Colas
Colas indique que sa propre filiale américaine, Sully-Miller, réalisera l'extension d'un tronçon stratégique de l'Interstate 10 dans le comté de San Bernardino afin d'améliorer la fluidité du trafic et les performances logistiques de la région.
Ekinops
Le fournisseur de solutions de télécommunications annoncera ses résultats annuels.
Le groupe de blanchisserie industrielle précisera ses résultats annuels.
Le groupe d'investissement détaillera ses résultats annuels.
Groupe Partouche
Le spécialiste des jeux présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Guerbet
Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale signalera ses résultats annuels.
Haulotte Group
Dans un marché mondial de la nacelle qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'épidémie de Covid en 2020, Haulotte a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constant par rapport à 2024. Seule la zone Europe affiche une croissance de ses ventes (2%), tirée par des volumes positifs.
Le spécialiste européen de la logistique contractuelle communiquera ses résultats annuels.
Maisons du Monde
Le distributeur de meubles et d'objets de décoration rendra compte de ses résultats annuels.
Manitou
Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes indiquera ses résultats annuels.
Neurones
Le groupe de conseil en management et de services numériques précisera ses résultats annuels.
Le groupe spécialisé dans la mobilité durable et connectée ajuste l'organisation de son comité de direction afin de s'adapter aux transformations du marché et d'accélérer l'exécution de sa stratégie. Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.
Sergeferrari
Le spécialiste des toiles composites innovantes dévoilera ses résultats annuels.
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique livrera ses résultats annuels.
Sword Group
La société dédiée à la transformation technologique et digitale annoncera ses résultats annuels.
