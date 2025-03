Alstom: 'harami baissier' sous 25,45E + double-top potentiel information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Après avoir aligné une 4ème séance de hausse depuis son rebond sur 23E et retracé le zénith des 26E du 6 mars... Alstom dessine un harami baissier' sous 25,45E (-5% vers 23,85E), soit l'ébauche d'un double-top sous 26/25,5E (le 6 et 18 mars).

Le 'M' baissier serait validé sous 23E (objectif : comblement du 'gap' des 20,80E du 4 mars).

Le 'M' serait invalidé sur franchissement des 26,7E, resistance des 2 février ou 7 mars puis 6 juin et 27 juillet 2023.





Valeurs associées ALSTOM 23,8300 EUR Euronext Paris -5,17%